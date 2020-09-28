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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:34
change_pm написав:
Буде і 30, і навіть 70 в 21 році.
Думав спочатку, що 70 буде в лютому, але припускаю, що 70 буде після дехфолта в серпні 21 року.
одиничку забули - 170
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:22
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