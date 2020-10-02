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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:34

  change_pm написав:Буде і 30, і навіть 70 в 21 році.
Думав спочатку, що 70 буде в лютому, але припускаю, що 70 буде після дехфолта в серпні 21 року.


одиничку забули - 170 :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:22

Nevo Добрый день) Покупайте)
Annever
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:39

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

Unlikely.
Вот мне много людей говорит, что будет, что такое уже бывало, но по факту просмотрев архив курсов, я вижу что курс только один раз подымался выше 30, это в самый горячий период войны, Дебальцево.
Сейчас ничего такого не наблюдается, поэтому будет медленно ползти вверх, но вряд ли перетнет отметку в 30 в январе, и даже в феврале-марте.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:59

Куда катится гривна. Прогноз курса валют

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:09

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

дуже цікаво! Доживемо, побачимо!
Angelika7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:55

Доллар будет и больше 30

Доллар упадет после выборов. Сейчас его держать, чтоб хоть кто-то проголосовал за партию власти. Потом его отпустят. Так было при всех партиях.
bookkeeping_kyiv
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