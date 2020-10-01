Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

одиничку забули - 170
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:34
одиничку забули - 170
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:39
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
Unlikely.
Вот мне много людей говорит, что будет, что такое уже бывало, но по факту просмотрев
Сейчас ничего такого не наблюдается, поэтому будет медленно ползти вверх, но вряд ли перетнет отметку в 30 в январе, и даже в феврале-марте.
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:59
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:09
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
дуже цікаво! Доживемо, побачимо!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:55
Доллар будет и больше 30
Доллар упадет после выборов. Сейчас его держать, чтоб хоть кто-то проголосовал за партию власти. Потом его отпустят. Так было при всех партиях.
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