Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:34
change_pm написав:
Буде і 30, і навіть 70 в 21 році.
Думав спочатку, що 70 буде в лютому, але припускаю, що 70 буде після дехфолта в серпні 21 року.
одиничку забули - 170
greenozon
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:22
Nevo Добрый день) Покупайте)
Annever
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Додано: Сер 30 вер, 2020 16:39
Unlikely.
Вот мне много людей говорит, что будет, что такое уже бывало, но по факту просмотрев
архив курсов
, я вижу что курс только один раз подымался выше 30, это в самый горячий период войны, Дебальцево.
Сейчас ничего такого не наблюдается, поэтому будет медленно ползти вверх, но вряд ли перетнет отметку в 30 в январе, и даже в феврале-марте.
Mavr
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:59
Ірина_
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:09
дуже цікаво! Доживемо, побачимо!
Angelika7777
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:55
Доллар упадет после выборов. Сейчас его держать, чтоб хоть кто-то проголосовал за партию власти. Потом его отпустят. Так было при всех партиях.
bookkeeping_kyiv
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Додано: Нед 04 жов, 2020 17:47
bookkeeping_kyiv написав:
Доллар упадет после выборов
Не більше ніж зараз падає...і можливо навіть троха укріпиться.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:26
Ірина_
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:33
bookkeeping_kyiv написав:
Доллар упадет после выборов. Сейчас его держать, чтоб хоть кто-то проголосовал за партию власти. Потом его отпустят. Так было при всех партиях.
в 2019 все также думали, а после выборов доллар упал до 24.
пока что курс держится на ожиданиях игроков рынка, а не на удержаниях НБУ
Vitoldo
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:42
Vitoldo написав: bookkeeping_kyiv написав:
Доллар упадет после выборов. Сейчас его держать, чтоб хоть кто-то проголосовал за партию власти. Потом его отпустят. Так было при всех партиях.
в 2019 все также думали, а после выборов доллар упал до 24.
пока что курс держится на ожиданиях игроков рынка, а не на удержаниях НБУ
По предыдущим годам все-таки есть разница в уровне выборов. Вряд ли будет особая "просадка" из-за региональных выборов.
Selfar
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