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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 02:57

Nevo Не стоит. доллар будет дешеветь. Активность снижается, доллар дешевеет..
korolyurik
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:20

korolyurik доллар сейчас на коррекции и эта коррекция заканчивается, далее рост и значительный. Вехи по графику: 29, 31, 33,36. Если продавать, то от 36 только, моя ИМХА. Этот рост тоже в свою очередь коррекция еще более крупного масштаба, затем снижение (это по индексу доллара, как будет с гривной, не знаю пока)
zubilo
 
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