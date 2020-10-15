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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 11 жов, 2020 02:57
Nevo Не стоит. доллар будет дешеветь. Активность снижается, доллар дешевеет..
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korolyurik
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:20
korolyurik доллар сейчас на коррекции и эта коррекция заканчивается, далее рост и значительный. Вехи по графику: 29, 31, 33,36. Если продавать, то от 36 только, моя ИМХА. Этот рост тоже в свою очередь коррекция еще более крупного масштаба, затем снижение (это по индексу доллара, как будет с гривной, не знаю пока)
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zubilo
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:16
korolyurik написав:Nevo
Не стоит. доллар будет дешеветь. Активность снижается, доллар дешевеет..
абсолютно трезві думки, колега!
враховуючи плани ФРС найближчим часом надрукувати ще 2 трільнони (!!!) бумажок він точно буде падати
рано чи пізно
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greenozon
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Додано: Вів 13 жов, 2020 12:03
greenozon написав: korolyurik написав:Nevo
Не стоит. доллар будет дешеветь. Активность снижается, доллар дешевеет..
абсолютно трезві думки, колега!
враховуючи плани ФРС найближчим часом надрукувати ще 2 трільнони (!!!) бумажок він точно буде падати
рано чи пізно
Поддерживаю. В Украине его реальная стоимость максимум 28. После напечатывания еще 2-х трлн. будет в пределах 27 или ниже.
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fin
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Додано: Вів 13 жов, 2020 20:23
greenozon
врахуйте що ця "бумажка" є основою наших ЗВР і запорукою стабільності гривні, подешевіє долар і... думаю далі пояснювати не потрібно
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nighthawk5
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Додано: Чет 15 жов, 2020 10:38
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Ірина_
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:19
isick1 написав:
После нового года возможно, а пока так и будет болтаться до уровня 30.
А с чего вы взяли? Я без претензий, не поймите не правильно. Просто интересно почему после нового года, к примеру, а не до..?
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Алексей31
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