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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 02:57

Nevo Не стоит. доллар будет дешеветь. Активность снижается, доллар дешевеет..
korolyurik
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:20

korolyurik доллар сейчас на коррекции и эта коррекция заканчивается, далее рост и значительный. Вехи по графику: 29, 31, 33,36. Если продавать, то от 36 только, моя ИМХА. Этот рост тоже в свою очередь коррекция еще более крупного масштаба, затем снижение (это по индексу доллара, как будет с гривной, не знаю пока)
zubilo
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:16

  korolyurik написав:Nevo Не стоит. доллар будет дешеветь. Активность снижается, доллар дешевеет..


абсолютно трезві думки, колега!

враховуючи плани ФРС найближчим часом надрукувати ще 2 трільнони (!!!) бумажок він точно буде падати
рано чи пізно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:03

  greenozon написав:
  korolyurik написав:Nevo Не стоит. доллар будет дешеветь. Активность снижается, доллар дешевеет..


абсолютно трезві думки, колега!

враховуючи плани ФРС найближчим часом надрукувати ще 2 трільнони (!!!) бумажок він точно буде падати
рано чи пізно
Поддерживаю. В Украине его реальная стоимость максимум 28. После напечатывания еще 2-х трлн. будет в пределах 27 или ниже.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:23

greenozon
врахуйте що ця "бумажка" є основою наших ЗВР і запорукою стабільності гривні, подешевіє долар і... думаю далі пояснювати не потрібно
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:38

Перспектива по курсу доллара и евро. Что изменилось на валютном рынке

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:19

  isick1 написав:После нового года возможно, а пока так и будет болтаться до уровня 30.

А с чего вы взяли? Я без претензий, не поймите не правильно. Просто интересно почему после нового года, к примеру, а не до..?
Алексей31
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:53

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

Скоро последних рошенок из НБУ вычистят и тогда наконец включат нормальную эмиссию, чтобы разогреть экономику. Будет не только 30, я бы закладывался на 35
GeletBayreuth
 
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