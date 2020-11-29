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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:53

Что будет с долларом в предверии выборов в США

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:57

Это столь важная информация и нужно за эти следить.
РусланБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:47

Проживет ли Украина без транша МВФ и каким будет курс доллара

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:41

Новый карантин, спасительная вакцина от COVID 19 и что Украине ожидать от Байдена

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:49

В чем реальные риски для украинских граждан по курсам валют и драгметаллов

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:33

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе: будет ли доллар по 30, не будет ли? Столько составляющих, что наверняка никто не возьмется сказать. Может, стоит просто просчитывать риски: если куплю,а он, этот зеленый гад, упадет (исходя из опыта 2020), то сколько я потеряю? А если не куплю, а он вырастет, то сколько мне придется добавить? Ну и, безусловно, с какой целью конвертируем. Не придется ли сегодня, как ту картошку, сегодня сажать, а завтра выкапывать ))) И такое случается
laraskalska
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