RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:15

За последнюю неделю доллар сильно качало. Что стало причиной таких колебаний?

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 14.09.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.