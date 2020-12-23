Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:15
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:38
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
Конечно будет, но будет и по 20 когда-то все будет..
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:33
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:23
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:21
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:06
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