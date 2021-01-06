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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:15

За последнюю неделю доллар сильно качало. Что стало причиной таких колебаний?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:38

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

Конечно будет, но будет и по 20 :) когда-то все будет..
Darina85
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:33

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

  Darina85 написав:по 20


после деноминации :lol: :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:23

Будет ли обвал доллара к Новому Году?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:21

  Alex2007 написав:
  Darina85 написав:по 20


после деноминации :lol: :lol: :lol:

После накачки триллионами долларов в США, возможен и 25 в следующем году.
rich_121
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:06

Что творится с курсом под Новый Год

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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 11:16

Что будет с евро и долларом в 2021

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:06

  rich_121 написав:
  Alex2007 написав:
  Darina85 написав:по 20


после деноминации :lol: :lol: :lol:

После накачки триллионами долларов в США, возможен и 25 в следующем году.


Это всего лишь догадки, но на самом деле там сложнее схема.
FlyPay2020
 
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  #<1 ... 4567
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