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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:15
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Ірина_
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Додано: Сер 16 гру, 2020 14:38
Конечно будет, но будет и по 20
когда-то все будет..
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Darina85
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Додано: Сер 16 гру, 2020 17:33
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Alex2007
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:23
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Ірина_
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:21
После накачки триллионами долларов в США, возможен и 25 в следующем году.
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rich_121
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Додано: Чет 24 гру, 2020 11:06
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Ірина_
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:16
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Ірина_
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:06
rich_121 написав:
После накачки триллионами долларов в США, возможен и 25 в следующем году.
Это всего лишь догадки, но на самом деле там сложнее схема.
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FlyPay2020
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:20
что за сложные схемы?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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