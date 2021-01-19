Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:26
Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку
более 29 до начала лета не будет..а там осенью ..к ноябрю 29 ....29,4..но не более...
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:42
Согласен с большинством экономических аналитиков. Первое полугодие курс 26,5-27. Даже не сомневаюсь.
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:38
Ірина_ сейчас спорные вопросы идут ) одни закупились долларом и ждут пока он поднимется другие сидят когда он упадет ))) ни когда не угадаешь что дальше будет __+
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:52
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