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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:26

Re: Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с ку

более 29 до начала лета не будет..а там осенью ..к ноябрю 29 ....29,4..но не более...
Ген
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:42

Согласен с большинством экономических аналитиков. Первое полугодие курс 26,5-27. Даже не сомневаюсь.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:38

Ірина_ сейчас спорные вопросы идут ) одни закупились долларом и ждут пока он поднимется другие сидят когда он упадет ))) ни когда не угадаешь что дальше будет __+
Пиц_О
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:52

  Ген написав:более 29 до начала лета не будет..а там осенью ..к ноябрю 29 ....29,4..но не более...



В марте можем и 31.8 увидеть.

Но вначале в феврале может немного просесть где-то до уровня 27.8.

К концу года имхо идем на цифру 32 :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 06:45

  Амвросий написав:К концу года имхо идем на цифру 32 :)

Мы уже с 2014 года идем на цифру 32, но за семь лет так еще и не дошли.
Всё еще топчемся между 21-28
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 5678
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