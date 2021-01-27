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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:26
более 29 до начала лета не будет..а там осенью ..к ноябрю 29 ....29,4..но не более...
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Ген
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:42
Согласен с большинством экономических аналитиков. Первое полугодие курс 26,5-27. Даже не сомневаюсь.
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fin
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:38
Ірина_ сейчас спорные вопросы идут ) одни закупились долларом и ждут пока он поднимется другие сидят когда он упадет ))) ни когда не угадаешь что дальше будет __+
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Пиц_О
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:52
Ген написав:
более 29 до начала лета не будет..а там осенью ..к ноябрю 29 ....29,4..но не более...
В марте можем и 31.8 увидеть.
Но вначале в феврале может немного просесть где-то до уровня 27.8.
К концу года имхо идем на цифру 32
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Амвросий
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Додано: Чет 21 січ, 2021 06:45
Амвросий написав:
К концу года имхо идем на цифру 32
Мы уже с 2014 года идем на цифру 32, но за семь лет так еще и не дошли.
Всё еще топчемся между 21-28
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:36
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Ірина_
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:16
Сколько прогнозов, гадать дело неблагодарное. 28 или 32, ничего не поделаем, а дальше работать, зарабатывать.
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finyr2021
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Додано: Сер 27 січ, 2021 14:42
Никто в этой ветке ничего стоящего сказать не может. Одни штампы и пустой трёп, как у пенсионеров в очереди.
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Порт
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Додано: Чет 28 січ, 2021 08:53
Согласен, так и есть
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finyr2021
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