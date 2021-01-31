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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 31 січ, 2021 12:03
Порт написав:
Никто в этой ветке ничего стоящего сказать не может. Одни штампы и пустой трёп, как у пенсионеров в очереди.
И не только в этой.Как и все эти псевдо эксперты вещающие с телевизоров с их прогнозами как обычно попадают пальцем в небо
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ziu82
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