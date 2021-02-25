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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 12:03

  Порт написав:Никто в этой ветке ничего стоящего сказать не может. Одни штампы и пустой трёп, как у пенсионеров в очереди.

И не только в этой.Как и все эти псевдо эксперты вещающие с телевизоров с их прогнозами как обычно попадают пальцем в небо
ziu82
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 11:06

Будет ли падение доллара до 27 грн

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 14:54

Да пенсионерам лучше знать.
Udalt
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 08:36

  ziu82 написав:
  Порт написав:Никто в этой ветке ничего стоящего сказать не может. Одни штампы и пустой трёп, как у пенсионеров в очереди.

И не только в этой.Как и все эти псевдо эксперты вещающие с телевизоров с их прогнозами как обычно попадают пальцем в небо




...знал бы прикуп, жил бы в Сочи....
...была такая поговорка
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 12:15

Дождемся ли транш от МВФ. Прогноз курса на март 2021


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Ірина_
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  #<1 ... 6789
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