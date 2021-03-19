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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 31 січ, 2021 12:03
Порт написав:
Никто в этой ветке ничего стоящего сказать не может. Одни штампы и пустой трёп, как у пенсионеров в очереди.
И не только в этой.Как и все эти псевдо эксперты вещающие с телевизоров с их прогнозами как обычно попадают пальцем в небо
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ziu82
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Додано: Чет 04 лют, 2021 11:06
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Ірина_
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Додано: Чет 04 лют, 2021 14:54
Да пенсионерам лучше знать.
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Udalt
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Додано: Сер 10 лют, 2021 08:36
ziu82 написав: Порт написав:
Никто в этой ветке ничего стоящего сказать не может. Одни штампы и пустой трёп, как у пенсионеров в очереди.
И не только в этой.Как и все эти псевдо эксперты вещающие с телевизоров с их прогнозами как обычно попадают пальцем в небо
...знал бы прикуп, жил бы в Сочи....
...была такая поговорка
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abc111
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Додано: Чет 25 лют, 2021 12:15
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Ірина_
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Додано: Вів 02 бер, 2021 15:01
Доллар по 30 в 2021г?
Сейчас март 2021,доллар до 29.00
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ВикторияГМ
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Додано: Вів 16 бер, 2021 21:38
правильный вопрос - когда будет доллар по 30?
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llctechel
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Додано: Чет 18 бер, 2021 11:45
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Ірина_
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Додано: Чет 18 бер, 2021 21:06
ВикторияГМ написав:
Доллар по 30 в 2021г?
Сейчас март 2021,доллар до 29.00
В чём прикол? Какой 30, доллар по 27. Ну ...с копейками))
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Exodus
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Додано: Чет 18 бер, 2021 21:11
llctechel написав:
правильный вопрос - когда будет доллар по 30?
во во ) так же подумал )
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carmans
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