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Будет ли доллар по 30? Что на
самом деле происходит с курсом

Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 11:06

Курс доллара и евро в период нового локдауна. Феномен ОВГЗ


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:57

Прогноз курса середина апреля 2021

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:52

Прогноз курса доллара от МВФ

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Ірина_
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