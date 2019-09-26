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Будет ли доллар по 30? Что на самом деле происходит с курсом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 бер, 2021 11:06
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:57
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:52
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Ірина_
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:29
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Ірина_
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