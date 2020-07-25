В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити в два рази – до 9%.
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39
Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:56
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