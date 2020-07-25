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Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39
Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити в два рази – до 9%.
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\"
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R2
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39
Можно сделать все гораздо проще:
- налог должен оплачивать арендатор
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nik20100
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:56
nik20100 написав:
Можно сделать все гораздо проще:
- налог должен оплачивать арендатор
Причем даже если квартира простаивает для ремонта. По выселению, на полгода вперёд пусть оплатит арендодателю все налоги.
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Hotab
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:39
Чому 9 якщо можна платити 5 через ФОПа?
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a_rozhylo
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:58
Владельцы квартир годами не платили, и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.
Но ответ банально простой. Казна пустая и нечего разворовывать.
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p_a_l
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