В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити в два рази – до 9%.
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39
Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:56
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:58
Владельцы квартир годами не платили, и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.
Но ответ банально простой. Казна пустая и нечего разворовывать.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26
Якщо 5% через ФОП, то реально 5% і без заморочок змогли б покращити ситуацію в цій сфері.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:54
В стране действительно серьёзный кризис,олигархи обеспокоены.Воровать уже нечего.
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:44
5% + ЕСВ который постоянно увеличивается с ростом минимальной зарплаты (13тыс/год) + потеря льготы в 60м2 что добавляет еще 4300 грн в год + головняк с налоговой.
Итого имеем:
однушка пусть в новом доме 40 квадратов - сдается условно за 10 тыс,
итого 120 тыс/год, налог 5 % = 6 тыс + 13 тыс ЕСВ + 4300 = 23300 грн/год
Итого... тадам... 19,4% налогов в год!
Это похоже на расчет Слуг перед выборами... с 4000 тыс дол зарплаты учителям "реально? да! реально!" (с)
Или имеется ввиду какой-то другой расчет?
|