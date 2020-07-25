В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити в два рази – до 9%.
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39
Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:56
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:58
Владельцы квартир годами не платили, и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.
Но ответ банально простой. Казна пустая и нечего разворовывать.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26
Якщо 5% через ФОП, то реально 5% і без заморочок змогли б покращити ситуацію в цій сфері.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:54
В стране действительно серьёзный кризис,олигархи обеспокоены.Воровать уже нечего.
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:51
Фопа вигідно відкривати коли здаєш 3 та більше квартир і не в райцентрі, звичайно. При здаванні однієї квартири ЄСВ + 5% значно дорожче 9%. І хто контролюватиме фактичну і задекларовану вартість оренди?
|