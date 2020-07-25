RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на оренду квартир
рахуватимуть по-новому: що...

Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39

Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити в два рази – до 9%.

Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89557
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39

Можно сделать все гораздо проще:
- налог должен оплачивать арендатор
nik20100
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:56

  nik20100 написав:Можно сделать все гораздо проще:
- налог должен оплачивать арендатор

Причем даже если квартира простаивает для ремонта. По выселению, на полгода вперёд пусть оплатит арендодателю все налоги.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 15.02.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:39

Чому 9 якщо можна платити 5 через ФОПа?
a_rozhylo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.12.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:58

Владельцы квартир годами не платили, и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.
Но ответ банально простой. Казна пустая и нечего разворовывать.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2990
З нами з: 15.02.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26

Якщо 5% через ФОП, то реально 5% і без заморочок змогли б покращити ситуацію в цій сфері.
Rainbow
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:54

В стране действительно серьёзный кризис,олигархи обеспокоены.Воровать уже нечего.
Scotch
 
Повідомлень: 654
З нами з: 01.08.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:51

Фопа вигідно відкривати коли здаєш 3 та більше квартир і не в райцентрі, звичайно. При здаванні однієї квартири ЄСВ + 5% значно дорожче 9%. І хто контролюватиме фактичну і задекларовану вартість оренди?
nikt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 23.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Слузі народу" пояснили, від чого залежатиме податок...
R2 » Вів 28 лип, 2020 23:45
7 598
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 22:27
Амвросий
Що робити, якщо сплатили податок на неправильний...
R2 » Пон 27 лип, 2020 08:51
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 08:51
avk
Мешканці квартир платять за обслуговування прибудинкової...
R2 » Суб 25 лип, 2020 12:06
3 583
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 20:09
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8703)
30.07.2020 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.