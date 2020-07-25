В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити в два рази – до 9%.
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:39
Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує \"Слуга народу\".
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:56
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:58
Владельцы квартир годами не платили, и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.
Но ответ банально простой. Казна пустая и нечего разворовывать.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26
Якщо 5% через ФОП, то реально 5% і без заморочок змогли б покращити ситуацію в цій сфері.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:54
В стране действительно серьёзный кризис,олигархи обеспокоены.Воровать уже нечего.
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:51
Фопа вигідно відкривати коли здаєш 3 та більше квартир і не в райцентрі, звичайно. При здаванні однієї квартири ЄСВ + 5% значно дорожче 9%. І хто контролюватиме фактичну і задекларовану вартість оренди?
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:05
А почему просто не обязать заключать договора аренды? Выглядит так :
договор номер "такой"
между арендодателем и квартиросъемщиком ( с фамилиями)
краткая характеристика жилья - Город, улица, размер квартиры. ( При этом не указывается номер квартиры и дом, чтоб не было разглашения конфиденциальных данных)
Если квартиросъемщик въехал в квартиру без заключения договора - это солидный штраф для арендодателя. Регистрировать договора можно например у нотариуса ( или там где могут регистрировать место жительства ). Плюс будет в том что квартиросъемщик будет более защищен, иметь какие-то права. И знать что его не выгонят просто так и не повысят аренду просто так. Да и арендодатель сможет подать в суд если жилец испортит ремонт в квартире.
А что касается ставки налога то 5 - 9 % ЭТО ОТЛИЧНО.
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:38
Для того, чтобы люди платили налоги, государство должно повернуться к гражданам лицом, а не ж***. А поскольку у нашего государства лицо отсутствует от слова совсем, то платить налоги в ж*** - бессмысленно.
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