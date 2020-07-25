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Податок на оренду квартир
рахуватимуть по-новому: що...

Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:41

Платите ребятки за своё кровное..........чтобы горстка мерзавцев пополнили свои счёта на миллионы долларов!!!
rruben1
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