Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...

Додано: Чет 30 лип, 2020 20:05

А почему просто не обязать заключать договора аренды? Выглядит так :

договор номер "такой"

между арендодателем и квартиросъемщиком ( с фамилиями)

краткая характеристика жилья - Город, улица, размер квартиры. ( При этом не указывается номер квартиры и дом, чтоб не было разглашения конфиденциальных данных)

Если квартиросъемщик въехал в квартиру без заключения договора - это солидный штраф для арендодателя. Регистрировать договора можно например у нотариуса ( или там где могут регистрировать место жительства ). Плюс будет в том что квартиросъемщик будет более защищен, иметь какие-то права. И знать что его не выгонят просто так и не повысят аренду просто так. Да и арендодатель сможет подать в суд если жилец испортит ремонт в квартире.

А что касается ставки налога то 5 - 9 % ЭТО ОТЛИЧНО.