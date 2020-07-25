Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:49
Арендодатели годами воровали из бюджета,а теперь заставь их платить...Интересная логика, во всем мире -штрафы и все. Не заключил договор, штраф в стоимость квартиры и все заключают. А у нас-пусть воруют...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:31
по сравнению с тем, что недоплачивают в бюджет украинские олигархи это такая мелочь, что на это даже можно не обращать внимание...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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