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Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:49
Арендодатели годами воровали из бюджета,а теперь заставь их платить...Интересная логика, во всем мире -штрафы и все. Не заключил договор, штраф в стоимость квартиры и все заключают. А у нас-пусть воруют...
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laa1999
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:31
laa1999 написав:
Арендодатели годами воровали из бюджета,а теперь заставь их платить...Интересная логика, во всем мире -штрафы и все. Не заключил договор, штраф в стоимость квартиры и все заключают. А у нас-пусть воруют...
по сравнению с тем, что недоплачивают в бюджет украинские олигархи это такая мелочь, что на это даже можно не обращать внимание...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:23
laa1999 написав:
А у нас-пусть воруют...
Пенсионер с пенсией в 3000 сдает квартиру за 6000. Почему он должен отдавать 1000 ?
Может ему еще и спасибо государство должно сказать, что как то выживает на их подачку?
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:31
В Украине налог на аренду квартир предлагают сократить в два раза – до 9%. С таким предложением выступило несколько нардепов от “Слуги народа” , у которых квартир немеряно под сдачу )
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yalta1965
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:37
Конрад Карлович написав: laa1999 написав:
А у нас-пусть воруют...
Пенсионер с пенсией в 3000 сдает квартиру за 6000. Почему он должен отдавать 1000 ?
Может ему еще и спасибо государство должно сказать, что как то выживает на их подачку?
Встречный вопрос: а пенсию 3000 ему почему должны давать? -- что накопил -- на то пусть и живет.
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_hunter
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:44
_hunter написав:
Встречный вопрос: а пенсию 3000 ему почему должны давать? -- что накопил -- на то пусть и живет.
Вопрос не корректный - у нас солидарная система, то есть уравниловка. Большая часть пенсионеров не получает и 10-й доли того, что заработали.
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:02
Конрад Карлович написав: _hunter написав:
Встречный вопрос: а пенсию 3000 ему почему должны давать? -- что накопил -- на то пусть и живет.
Вопрос не корректный - у нас солидарная система, то есть уравниловка. Большая часть пенсионеров не получает и 10-й доли того, что заработали.
Наоборот, абсолютно корректный: по причине "солидарки" -- пенсия именно "дается", а не выплачивается из заслуженно накопленных сбережений.
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_hunter
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:18
Rainbow написав:
Якщо 5% через ФОП, то реально 5% і без заморочок змогли б покращити ситуацію в цій сфері.
Там даже не 5%, а есв+ен фиксированно 2000 грн в месяц, и можно легально сдавать в аренду на 5 000 000 в год, т. е. на 400 000 грн в месяц, т. е. около 20-30 квартир. Это в сумме даже меньше 0.25% налога, если объединиться и собрать 20-30 квартир на одного ФОП.
Но, 0%, всё равно лучше, чем 0.25% с прибыли
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:37
Тракторист написав: laa1999 написав:
Арендодатели годами воровали из бюджета,а теперь заставь их платить...Интересная логика, во всем мире -штрафы и все. Не заключил договор, штраф в стоимость квартиры и все заключают. А у нас-пусть воруют...
по сравнению с тем, что недоплачивают в бюджет украинские олигархи это такая мелочь, что на это даже можно не обращать внимание...
Так можно,что угодно оправдать, и убийства, и неуплату налогов.Есть закон - его надо выполнять и устанавливать драконовские штрафы...Плюс систему доносительства с 50% подарком от штрафа и все будут платить
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laa1999
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:50
_hunter написав:
выплачивается из заслуженно накопленных сбережений.
Из беззаконно разворованных накоплений - так будет верно
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Конрад Карлович
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