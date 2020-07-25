Так вроде больше 100 кв м (жилой) единщику сдавать нельзя?
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:00
Re: Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
Так вроде больше 100 кв м (жилой) единщику сдавать нельзя?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:06
Re: Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
Есть обнищавшее население которое сводит концы с концами зачастую меньше чем на 10 000 грн в месяц. И есть конституция, которую имели все законы ввиду. Есть слово "надо", а есть действительность - не платят нищие налогов - это не у нас в стране, это везде так.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:07
Это в России так можно, но не в Украине с её каличными ограничениями по площади и годовым оборотам на упрощёнке.
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