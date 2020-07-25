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Податок на оренду квартир
рахуватимуть по-новому: що...

Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:00

Re: Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...

  safonovstanislav написав:Там даже не 5%, а есв+ен фиксированно 2000 грн в месяц, и можно легально сдавать в аренду на 5 000 000 в год, т. е. на 400 000 грн в месяц, т. е. около 20-30 квартир. Это в сумме даже меньше 0.25% налога, если объединиться и собрать 20-30 квартир на одного ФОП.

Так вроде больше 100 кв м (жилой) единщику сдавать нельзя?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:06

Re: Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що...

  laa1999 написав:Так можно,что угодно оправдать, и убийства, и неуплату налогов.Есть закон - его надо выполнять

Есть обнищавшее население которое сводит концы с концами зачастую меньше чем на 10 000 грн в месяц. И есть конституция, которую имели все законы ввиду. Есть слово "надо", а есть действительность - не платят нищие налогов - это не у нас в стране, это везде так.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:07

  safonovstanislav написав:Там даже не 5%, а есв+ен фиксированно 2000 грн в месяц, и можно легально сдавать в аренду на 5 000 000 в год, т. е. на 400 000 грн в месяц, т. е. около 20-30 квартир.
Это в России так можно, но не в Украине с её каличными ограничениями по площади и годовым оборотам на упрощёнке.
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