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На дорогах України з'явиться
більше радарів для...

На дорогах України з'явиться більше радарів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:00

На дорогах України з'явиться більше радарів для...

Пропонуємо до обговорення:
Від 29-го липня в Україні збільшили кількість ділянок із радарами TruCam для вимірювання швидкості.

Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів для вимірювання швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:00

Отличные новости.

я бы добавил еще пару пунктов:
1 измерение не только скорости, а и времени прохождения участка. если человек за час проехал участок 120км, где можно ехать только 90 км/час - сразу штраф
2 скрытие карты камер
3 измерение скорости на всех патрульных машинах в фоновом режиме.
nik20100
 
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