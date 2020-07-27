Від 29-го липня в Україні збільшили кількість ділянок із радарами TruCam для вимірювання швидкості.
Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів для вимірювання швидкості.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:00
На дорогах України з'явиться більше радарів для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів для вимірювання швидкості.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:00
Отличные новости.
я бы добавил еще пару пунктов:
1 измерение не только скорости, а и времени прохождения участка. если человек за час проехал участок 120км, где можно ехать только 90 км/час - сразу штраф
2 скрытие карты камер
3 измерение скорости на всех патрульных машинах в фоновом режиме.
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