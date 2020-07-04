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У Київській області ліквідували
конвертцентр, який...

У Київській області ліквідували конвертцентр, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:16

У Київській області ліквідували конвертцентр, який...

Пропонуємо до обговорення:
У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.

Дивися повний текст У Київській області ліквідували конвертцентр, який \"відмив\" 330 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:16

Бог ты мой, ну счастье улыбнулось полиции. Их нужно не ликвидировать, а в принципе сделать их работу невозможной. Я так понимаю уплата НДС наперед геморой только для порядочных компаний, а для конвертов его как лили так и льют. И как правило судя по всему в лучшем случае бьют зам конверт, исходя из того что клиенты есть, то их попросту "доят" и в итоге они все равно остаются в плюсах, та жить можно.
Igorten
 
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