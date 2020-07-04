У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.
Дивися повний текст У Київській області ліквідували конвертцентр, який \"відмив\" 330 млн гривень.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:16
У Київській області ліквідували конвертцентр, який...
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Дивися повний текст У Київській області ліквідували конвертцентр, який \"відмив\" 330 млн гривень.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:16
Бог ты мой, ну счастье улыбнулось полиции. Их нужно не ликвидировать, а в принципе сделать их работу невозможной. Я так понимаю уплата НДС наперед геморой только для порядочных компаний, а для конвертов его как лили так и льют. И как правило судя по всему в лучшем случае бьют зам конверт, исходя из того что клиенты есть, то их попросту "доят" и в итоге они все равно остаются в плюсах, та жить можно.
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