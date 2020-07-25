Водії бригад екстреної медичної допомоги повинні отримувати заробітну плату у розмірі 10-12 тис грн.
Дивися повний текст Водії \"швидких\" повинні отримувати 10-12 тис. грн зарплати – Степанов.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:38
Водії "швидких" повинні отримувати 10-12 тис. грн...
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Дивися повний текст Водії \"швидких\" повинні отримувати 10-12 тис. грн зарплати – Степанов.
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