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Водії "швидких" повинні
отримувати 10-12 тис. грн...

Водії "швидких" повинні отримувати 10-12 тис. грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:38

Водії "швидких" повинні отримувати 10-12 тис. грн...

Пропонуємо до обговорення:
Водії бригад екстреної медичної допомоги повинні отримувати заробітну плату у розмірі 10-12 тис грн.

Дивися повний текст Водії \"швидких\" повинні отримувати 10-12 тис. грн зарплати – Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:38

может Степанов должен получать 10-12 тыс?
kdevil
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