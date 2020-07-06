ПриватБанк завершив перше півріччя 2020 року з прибутком 14 млрд грн.
Дивися повний текст ПриватБанк відзвітував про прибуток за перше півріччя.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:03
ПриватБанк відзвітував про прибуток за перше півріччя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк відзвітував про прибуток за перше півріччя.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:03
А ще Приватбанк зменшив мені ставку за депозитом з 12,5 до 8 % річних. А ставку за кредиткою з 43,2 до 42 % річних. Ось така математика на свою користь!!!
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