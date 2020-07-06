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ПриватБанк відзвітував про
прибуток за перше півріччя

ПриватБанк відзвітував про прибуток за перше півріччя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:03

ПриватБанк відзвітував про прибуток за перше півріччя

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк завершив перше півріччя 2020 року з прибутком 14 млрд грн.

Дивися повний текст ПриватБанк відзвітував про прибуток за перше півріччя.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:03

А ще Приватбанк зменшив мені ставку за депозитом з 12,5 до 8 % річних. А ставку за кредиткою з 43,2 до 42 % річних. Ось така математика на свою користь!!!
igor_poltava
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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