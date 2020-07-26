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З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Самоізоляція або обсервація не потрібна у разі негативного результату тестування на COVID-19
Дивися повний текст З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з країн «червоної зони»
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:04
США в красной зоне или нет?
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