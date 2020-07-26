Самоізоляція або обсервація не потрібна у разі негативного результату тестування на COVID-19
Дивися повний текст З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з країн «червоної зони».
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:04
З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з...
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Дивися повний текст З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з країн «червоної зони».
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:04
alex7gk в червоній, моя знайома мин тиж прилетіла з США в Україну, змушена була поставити дію і пройти платний плр тест, щоб не сидіти в обсервації. З України в США наразі можна без обсервації.
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