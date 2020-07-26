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З 1 серпня діятимуть нові
правила в’їзду в Україну з...

З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:04

З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з...

Пропонуємо до обговорення:
Самоізоляція або обсервація не потрібна у разі негативного результату тестування на COVID-19

Дивися повний текст З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з країн «червоної зони».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:04

США в красной зоне или нет?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:04

alex7gk в червоній, моя знайома мин тиж прилетіла з США в Україну, змушена була поставити дію і пройти платний плр тест, щоб не сидіти в обсервації. З України в США наразі можна без обсервації.
halyapet
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:04

halyapet поделитесь, пожалуйста, как именно Ваша знакомая в США добиралась, транзитом через Европу летела?
rk21rtf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:54

  rk21rtf написав:halyapet поделитесь, пожалуйста, как именно Ваша знакомая в США добиралась, транзитом через Европу летела?

Скорее всего через Турцию.
ssnet
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