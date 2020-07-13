Юридичні операції щодо майна дитини суворо контролюється державою.
Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22
Як купити квартиру на дитину
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Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
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