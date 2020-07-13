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Як купити квартиру на дитину

Як купити квартиру на дитину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22

Як купити квартиру на дитину

Пропонуємо до обговорення:
Юридичні операції щодо майна дитини суворо контролюється державою.

Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:56

Для чего при покупке надо согласие Попечительского совета? Чтоб эти падлы за свое разрешение (справку) с тебя взяли взятку?
agcsc
 
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