Юридичні операції щодо майна дитини суворо контролюється державою.
Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22
Як купити квартиру на дитину
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Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:56
Для чего при покупке надо согласие Попечительского совета? Чтоб эти падлы за свое разрешение (справку) с тебя взяли взятку?
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