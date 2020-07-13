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Як купити квартиру на дитину

Як купити квартиру на дитину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22

Як купити квартиру на дитину

Пропонуємо до обговорення:
Юридичні операції щодо майна дитини суворо контролюється державою.

Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:56

Для чего при покупке надо согласие Попечительского совета? Чтоб эти падлы за свое разрешение (справку) с тебя взяли взятку?
agcsc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:01

Вот мне тоже не понятно о попечительском совете, если продажа- тогда еще можно притянуть за уши, а при покупке зачем то?
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:34

  777serg87 написав:Вот мне тоже не понятно о попечительском совете, если продажа- тогда еще можно притянуть за уши, а при покупке зачем то?

Для того, например, что бы в кредит не "купили" на ребенка.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:37

  agcsc написав:Для чего при покупке надо согласие Попечительского совета? Чтоб эти падлы за свое разрешение (справку) с тебя взяли взятку?

При покупке недвижимости, как правило, нужно нести за нее ответственность. Содержать ее, коммунальные платежи, бумажки и т.п. В принципе это и проверяет попечительский совет, хотя по идее его разрешение больше требуется при осуществлении операций попечителями, а не родителями.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:41

Re: Як купити квартиру на дитину

  _hunter написав:что бы в кредит не "купили" на ребенка

Скорее всего это и так невозможно. Ребенок не может быть объектом в банковских операциях и операциях с залогом. А в небанковских - как это проверит попечительский совет?
Конрад Карлович
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