Юридичні операції щодо майна дитини суворо контролюється державою.
Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22
Як купити квартиру на дитину
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Дивися повний текст Як купити квартиру на дитину.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:56
Для чего при покупке надо согласие Попечительского совета? Чтоб эти падлы за свое разрешение (справку) с тебя взяли взятку?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:01
Вот мне тоже не понятно о попечительском совете, если продажа- тогда еще можно притянуть за уши, а при покупке зачем то?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:34
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:37
При покупке недвижимости, как правило, нужно нести за нее ответственность. Содержать ее, коммунальные платежи, бумажки и т.п. В принципе это и проверяет попечительский совет, хотя по идее его разрешение больше требуется при осуществлении операций попечителями, а не родителями.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:41
Re: Як купити квартиру на дитину
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