RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Допомогу з часткового безробіття
пропонують виплачувати...

Допомогу з часткового безробіття пропонують виплачувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22

Допомогу з часткового безробіття пропонують виплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується скоротити строк надання державою допомоги з часткового безробіття на період карантину.

Дивися повний текст Допомогу з часткового безробіття пропонують виплачувати лише до 31 серпня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують
R2 » Суб 25 лип, 2020 17:31
7 963
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 15:25
sialeks
Як пропонують диференціювати ставки ПДФО та податку на...
R2 » Пон 20 лип, 2020 19:37
7 467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 20:13
budivelnik
Граничний обсяг доходу для ФОП-спрощенців пропонують...
R2 » Чет 16 лип, 2020 19:12
3 442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 10:49
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19876)
30.07.2020 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.