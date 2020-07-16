Пропонується скоротити строк надання державою допомоги з часткового безробіття на період карантину.
Дивися повний текст Допомогу з часткового безробіття пропонують виплачувати лише до 31 серпня.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22
Допомогу з часткового безробіття пропонують виплачувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомогу з часткового безробіття пропонують виплачувати лише до 31 серпня.
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