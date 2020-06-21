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Заміна номера: мобільні оператори і банки попереджають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори, представники банківських структур та телекомунікаційні експерти попередили про можливий спалах шахрайств, яка може виникнути, якщо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) дозволить перенесення незареєстрованих мобільних абонентів від одного оператора до іншого.
Дивися повний текст Заміна номера: мобільні оператори і банки попереджають про нову хвилю шахрайств
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