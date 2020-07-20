Ювілейний Lamborghini Urus оснащується пакетом з вуглеволокна. У нього двоколірний чорно-помаранчевий салон.
Дивися повний текст Lamborghini випустив 10 000-й кросовер Urus (фото).
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24
Lamborghini випустив 10 000-й кросовер Urus (фото)
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Дивися повний текст Lamborghini випустив 10 000-й кросовер Urus (фото).
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