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Lamborghini випустив 10
000-й кросовер Urus (фото)

Lamborghini випустив 10 000-й кросовер Urus (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24

Lamborghini випустив 10 000-й кросовер Urus (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ювілейний Lamborghini Urus оснащується пакетом з вуглеволокна. У нього двоколірний чорно-помаранчевий салон.

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