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Konami випустила
власні комп'ютери

Konami випустила власні комп'ютери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24

Konami випустила власні комп'ютери

Пропонуємо до обговорення:
Підрозділ Konami, що відповідає за знамениті машини для ігор, виходить на новий ринок: комп'ютерні ігри.

Дивися повний текст Konami випустила власні комп'ютери.
R2
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