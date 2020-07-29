Підрозділ Konami, що відповідає за знамениті машини для ігор, виходить на новий ринок: комп'ютерні ігри.
Дивися повний текст Konami випустила власні комп'ютери.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24
Konami випустила власні комп'ютери
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Дивися повний текст Konami випустила власні комп'ютери.
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