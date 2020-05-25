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Стадіон "Чорноморець" в
Одесі офіційно продали...

Стадіон "Чорноморець" в Одесі офіційно продали...
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24

Стадіон "Чорноморець" в Одесі офіційно продали...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Allrise Capital Inc офіційно стала новим власником стадіону "Чорноморець" в Одесі. Угоду купівлі-продажу стадіону офіційно підписали.

Дивися повний текст Стадіон \"Чорноморець\" в Одесі офіційно продали американській компанії.
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