Американська компанія Allrise Capital Inc офіційно стала новим власником стадіону "Чорноморець" в Одесі. Угоду купівлі-продажу стадіону офіційно підписали.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24
Стадіон "Чорноморець" в Одесі офіційно продали...
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Дивися повний текст Стадіон \"Чорноморець\" в Одесі офіційно продали американській компанії.
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