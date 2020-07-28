RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплата в червні 2020
року в Донецькій області

Зарплата в червні 2020 року в Донецькій області
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24

Зарплата в червні 2020 року в Донецькій області

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з травнем 2020 року середній рівень оплати праці збільшився на 5,0%, а в порівнянні з червнем 2019 року - зменшився на 0,3%.

Дивися повний текст Зарплата в червні 2020 року в Донецькій області.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Київській області ліквідували конвертцентр, який...
R2 » Чет 30 лип, 2020 14:16
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 14:16
Igorten
SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками
R2 » Вів 28 лип, 2020 20:23
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 20:23
Тракторист
МХП в II кв.-2020 знизив продажі курятини на 6%
R2 » Вів 28 лип, 2020 17:09
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 17:10
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19876)
30.07.2020 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.