У порівнянні з травнем 2020 року середній рівень оплати праці збільшився на 5,0%, а в порівнянні з червнем 2019 року - зменшився на 0,3%.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24
Зарплата в червні 2020 року в Донецькій області
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Дивися повний текст Зарплата в червні 2020 року в Донецькій області.
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