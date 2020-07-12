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Ощадбанк виставив на продаж два заводи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24
Пропонуємо до обговорення:
Державний Ощадбанк виставив на електронний аукціон OpenMarket (держпідприємство СЕТАМ) комплекс будівель та обладнання олійно-екстракційного заводу та заводу модифікованих жирів у Кропивницькому, повідомляє прес-служба Мін'юсту.
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